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В Перми за превышение полномочий осужден руководитель бюджетного учреждения

Ленинский районный суд г. Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении директора государственного казенного учреждения Пермского края «Финансово-хозяйственное управление».

Руководитель признан виновным в превышении должностных полномочий. В 202 году в рамках исполнения государственных контрактов в больницы региона поставили фальсифицированные и недоброкачественные медицинские изделия.

Узнав про это, директор не расторг договор с недобросовестным поставщиком. Он самоустранился от процедуры проверки поставленных изделий, допустил приемку и оплату некачественной продукции, которая в дальнейшем использовалась при оказании медицинской помощи населению.

Как сообщает прокуратура Пермского края, своими действиями руководитель причинил региональному бюджету ущерб в размере более 71 млн рублей.

Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, также ему назначен штраф в размере 40 000 рублей. Осужденный лишен права занимать должности на государственной службе сроком на один год.