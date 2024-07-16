В Перми за превышение полномочий осужден руководитель бюджетного учреждения

Руководитель признан виновным в превышении должностных полномочий. В 202 году в рамках исполнения государственных контрактов в больницы региона поставили фальсифицированные и недоброкачественные медицинские изделия.
Узнав про это, директор не расторг договор с недобросовестным поставщиком. Он самоустранился от процедуры проверки поставленных изделий, допустил приемку и оплату некачественной продукции, которая в дальнейшем использовалась при оказании медицинской помощи населению.
Как сообщает прокуратура Пермского края, своими действиями руководитель причинил региональному бюджету ущерб в размере более 71 млн рублей.
Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, также ему назначен штраф в размере 40 000 рублей. Осужденный лишен права занимать должности на государственной службе сроком на один год.