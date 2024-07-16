В аэропорту Кольцово сработала пожарная тревога

В екатеринбургском аэропорту сработала пожарная тревога. Посетителей Кольцово попросили покинуть помещение. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе аэропорта.
— Сработала пожарная сигнализация. Возгорания не обнаружено. Аэропорт работает штатно, — рассказали в пресс-службе Кольцово.
Напомним, что ранее стало известно о сильно задержке рейса Екатеринбург — Анталья. Туристы, отправившиеся в Турцию, застряли в аэропорту на 8,5 часов. Вылет должен был состояться в 03:30. Однако его перенесли н 12:10.
— Позднее прибытие воздушного судна причина задержки, готовность уже дали, борт скоро отправится в путь, — рассказали «КП-Екатеринбург» в авиакомпании «Уральские авиалинии».