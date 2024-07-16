В аэропорту Кольцово сработала пожарная тревога

Напомним, что ранее стало известно о сильно задержке рейса Екатеринбург — Анталья. Туристы, отправившиеся в Турцию, застряли в аэропорту на 8,5 часов. Вылет должен был состояться в 03:30. Однако его перенесли н 12:10.