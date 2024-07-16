Названа предварительная причина пожара под Новороссийском

Напомним, крупный лесной пожар произошел в районе хутора Дюрсо. Огнем охватило 62 га и уничтожило 68 построек в местных базах отдыха. Для тушения задействовали 352 человека и 67 единиц спецтехники, пять вертолетов и самолет ИЛ-76.