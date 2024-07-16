Названа предварительная причина пожара под Новороссийском

Пожар под Новороссийском мог разгореться из-за нарушения правил пожарной безопасности жителями. Предварительную причину назвали в пресс-службе Рослесхоза.
Напомним, крупный лесной пожар произошел в районе хутора Дюрсо. Огнем охватило 62 га и уничтожило 68 построек в местных базах отдыха. Для тушения задействовали 352 человека и 67 единиц спецтехники, пять вертолетов и самолет ИЛ-76.
«Хочу заверить, что виновные будут найдены и понесут строгое наказание. Уже сейчас возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия. Тушение затруднялось сложными горными условиями рельефа, сильными порывами ветра и жаркой погодой», — отметил глава Рослесхоза Иван Советников.
В настоящее время ликвидация лесного пожара под Новороссийском продолжается. На месте задействованы 33 человека и шесть единиц техники, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.