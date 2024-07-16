Группа психологов прибыла в детский лагерь, где из-за урагана погиб ребенок

«В эти минуты в ДОЛ им. М. Казея прибыла областная группа реагирования на кризисные ситуации Главного управления образования Гомельского облисполкома».
Там также отмечается, что коллектив профессиональных психологов изучит эмоциональный фон в учреждении и при необходимости окажет психологическую помощь и поддержку детям, а также взрослым.
Напомним, 14 июля шестеро детей пострадали в результате падения деревьев в Речицком районе в субботу, еще один ребенок погиб.
По данным Министерства здравоохранения, троим из пострадавших помощь была оказана на месте, в госпитализации они не нуждались. Еще трое были направили в центральную районную больницу Речицы. Сейчас в двух больницах области остаются на лечении два ребенка: один переведен в детскую областную больницу Гомеля (его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное), второй в состоянии средней степени тяжести находится в Речицкой ЦРБ.