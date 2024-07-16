В Коктебеле потушили пожар на площади 40 гектаров

Пламя уничтожило не только траву и лесную подстилку, но и часть заповедного леса. В заповеднике имеется множество краснокнижных растений и животных. Из-за пожара сильно пострадал ландшафт и потребуются годы на его восстановление. Поэтому реальный ущерб от пожара еще только предстоит оценить.