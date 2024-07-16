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В Коктебеле потушили пожар на площади 40 гектаров

В Карадагском природном заповеднике потушили пожар на площади 40 гектаров.

Источник: МЧС РФ

На вторые сутки борьбы с огнем сотрудникам спасательных служб удалось локализовать крупный пожар на площади 40 гектаров, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Пожар в Коктебеле локализован на площади 40 гектаров», — говорится в сообщении ведомства.

Помимо сотрудников МЧС, к тушению привлекались добровольцы и Росгвардия. Глава Феодосии Игорь Ткаченко призвал местных владельцев квадроциклов и горных мотоциклов помочь с подвозом спасателей.

Пламя уничтожило не только траву и лесную подстилку, но и часть заповедного леса. В заповеднике имеется множество краснокнижных растений и животных. Из-за пожара сильно пострадал ландшафт и потребуются годы на его восстановление. Поэтому реальный ущерб от пожара еще только предстоит оценить.

МЧС
пожары