Волгоградка перевела телефонным аферистам 1 млн рублей

Волгоградская полиция разыскивает телефонных аферистов, которые обманули 65-летнюю пенсионерку на 1 миллион рублей. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, женщине позвонили якобы из банка и убедили в том, что с ее счета списываются деньги.