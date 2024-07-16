Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградка перевела телефонным аферистам 1 млн рублей

В Волгограде пенсионерка лишилась 1 млн из-за мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградская полиция разыскивает телефонных аферистов, которые обманули 65-летнюю пенсионерку на 1 миллион рублей. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, женщине позвонили якобы из банка и убедили в том, что с ее счета списываются деньги.

— Потерпевшей они предложили обезопасить свои сбережения от несанкционированного списания. Следуя указаниям неизвестного, женщина через банкомат перевела аферисту 1 миллион рублей личных сбережений, — уточнили в полиции региона.

Волгоградцам настоятельно рекомендуют быть бдительными и не доверять незнакомцам по телефону. Информацию необходимо проверять лично в банке.