Пострадавшую в ДТП с автобусом жительницу Прикамья выписали из больницы

Жительница Пермского края, пострадавшая в ДТП с автобусом из Ижевска, выписана из больницы в Удмуртии, сообщили сайту perm.aif.ru в Минздраве края.
Речь идёт о смертельной аварии с автобусом маршрута Ижевск — Пермь, который столкнулся с легковым автомобилем 10 июля в Удмуртии, на границе с Пермским краем. Автомобиль «Лада Гранта» выехал на встречную полосу и врезался в междугородний автобус. Водитель и пассажир «легковушки» скончались.
Сайт perm.aif.ru рассказывал, что из 45 пассажиров автобуса пострадали 26 человек, включая детей. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что погибшими в аварии оказались жители Прикамья. По данным министра здравоохранения края Анастасии Крутень, четверо пострадавших прикамцев оставались на лечении в больницах Удмуртии.
Как сообщили сайту perm.aif.ru в Минздраве Пермского края 16 июля, одна из жительниц Прикамья была выписана из больницы.
«Трое пациентов остаются на лечении в Удмуртии: две женщины и один мужчина. Все трое в состоянии средней степени тяжести. Ещё одна жительница Прикамья была выписана», — рассказали сайту perm.aif.ru в краевом Минздраве.
Напомним, часть пострадавших жителей Пермского края не были госпитализированы в больницы. Их доставили на рейсовом автобусе из Чайковского в столицу региона. Сайту perm.aif.ru удалось пообщаться с одной из пермячек, которая пострадала в жёсткой аварии с автобусом. Женщина поделилась подробностями страшного ДТП и рассказала о первых минутах аварии.