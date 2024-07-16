Пострадавшую в ДТП с автобусом жительницу Прикамья выписали из больницы

Напомним, часть пострадавших жителей Пермского края не были госпитализированы в больницы. Их доставили на рейсовом автобусе из Чайковского в столицу региона. Сайту perm.aif.ru удалось пообщаться с одной из пермячек, которая пострадала в жёсткой аварии с автобусом. Женщина поделилась подробностями страшного ДТП и рассказала о первых минутах аварии.