Во все тяжкие: крымчанин превратил свой гараж в нарколабораторию

«38-летний местный житель в гараже наладил производство “синтетики” с целью дальнейшей ее реализации на территории города. Продажа наркотиков должна была осуществляться при непосредственном контакте с покупателем», — говорится в сообщении.
При обыске в гараже сотрудники полиции обнаружили и изъяли емкости с компонентами, оборудование для изготовления запрещенных веществ, остатки наркотиков. Кроме того, в автомобиле задержанного оперативники нашли четыре свертка с порошкообразным веществом. Как показала экспертиза, в свертках находился амфетамин. Общая масса изъятого «психотропа» — 220 граммов.
Фигуранта заключили под стражу. Ему грозит лишение свободы от 15 лет, вплоть до пожизненного заключения.
Ранее в Симферопольском районе Крыма правоохранители задержали наркокурьера, который пытался сбыть 18 тысяч доз синтетических наркотиков.
На минувшей неделе в Севастополе задержан местный житель, обвиняемый в покушении на сбыт крупной партии наркотической «соли».