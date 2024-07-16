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Во все тяжкие: крымчанин превратил свой гараж в нарколабораторию

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости Крым. Сотрудники полиции задержали жителя Керчи, организовавшего на дому производство амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

Источник: РИА "Новости"

«38-летний местный житель в гараже наладил производство “синтетики” с целью дальнейшей ее реализации на территории города. Продажа наркотиков должна была осуществляться при непосредственном контакте с покупателем», — говорится в сообщении.

При обыске в гараже сотрудники полиции обнаружили и изъяли емкости с компонентами, оборудование для изготовления запрещенных веществ, остатки наркотиков. Кроме того, в автомобиле задержанного оперативники нашли четыре свертка с порошкообразным веществом. Как показала экспертиза, в свертках находился амфетамин. Общая масса изъятого «психотропа» — 220 граммов.

Фигуранта заключили под стражу. Ему грозит лишение свободы от 15 лет, вплоть до пожизненного заключения.

Ранее в Симферопольском районе Крыма правоохранители задержали наркокурьера, который пытался сбыть 18 тысяч доз синтетических наркотиков.

На минувшей неделе в Севастополе задержан местный житель, обвиняемый в покушении на сбыт крупной партии наркотической «соли».