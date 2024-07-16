Во все тяжкие: крымчанин превратил свой гараж в нарколабораторию

При обыске в гараже сотрудники полиции обнаружили и изъяли емкости с компонентами, оборудование для изготовления запрещенных веществ, остатки наркотиков. Кроме того, в автомобиле задержанного оперативники нашли четыре свертка с порошкообразным веществом. Как показала экспертиза, в свертках находился амфетамин. Общая масса изъятого «психотропа» — 220 граммов.