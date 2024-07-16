В Казани полицейские задержали закладчика с 30 граммами синтетики

Задержанный признался, что работал курьером интернет-магазина по продаже наркотиков. Он нашел эту нелегальную работу через объявление в мессенджере. Его задачей было получение крупных партий наркотиков из закладок, их расфасовка и распространение более мелкими дозами. За каждую сделанную закладку ему обещали вознаграждение в 500 рублей.