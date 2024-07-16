Более пяти миллионов отдал мошенникам таксист из Братска

44-летний житель Братска стал жертвой мошенников в попытке заработать на торгах. Мужчина увидел объявление и связался с якобы представителем организации. После выполнения всех инструкций и перевода на 10 тысяч рублей, сибиряк смог получить доступ к электронному кошельку и данным торгов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ГУ МВД Иркутской области.