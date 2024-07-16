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Более пяти миллионов отдал мошенникам таксист из Братска

В попытке «подняться» на торгах мужчина взял кредиты и занял у друзей.

Источник: Комсомольская правда

44-летний житель Братска стал жертвой мошенников в попытке заработать на торгах. Мужчина увидел объявление и связался с якобы представителем организации. После выполнения всех инструкций и перевода на 10 тысяч рублей, сибиряк смог получить доступ к электронному кошельку и данным торгов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ГУ МВД Иркутской области.

— Для получения большей прибыли по инструкции лжеброкера мужчина оформил несколько кредитов на 1,1 млн рублей, еще 665 тысяч рублей занял у знакомых, попросил родственницу взять несколько кредитов на сумму более трех млн рублей, а также вложил собственные сбережения — 333 тысячи рублей, — пишет информационное агентство.

Теперь полицейскими заведено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Еще одной жертвой стала пенсионерка из Братска. По схожей схеме она отдала в руки мошенников более 300 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что более миллиона писем со штрафами получили жители Иркутской области с начала 2024 года.