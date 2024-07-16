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Мошенники развели школьницу из Калининграда на 160 тысяч рублей

В Калининграде девочка подписалась на канал с раздачей денег и лишилась более 160 тысяч.

Источник: Getty Images/Unsplash

В Калининграде жертвой телефонных мошенников стала 14-летняя школьница. Она, как сообщает пресс-служба областного УМВД, подписалась на канал с раздачей денег и лишилась более 160 тысяч рублей.

В канале сообщили, что популярные блогеры якобы объединились в команду и разыграли среди подписчиков деньги. Конечно, девочке сообщили, что она стала победительницей. С ней связались быстро и попросили продиктовать номер банковской карты родителей и сообщить код из SMS.

В итоге со счета исчезли больше 167 тысяч рублей.

Заведено уголовное дело. Мошенников ищут.