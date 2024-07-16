Авария случилась на трассе «Джубга — Сочи» в 07:20. Виновником происшествия стал 37-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», который выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ, выполнявшим рейс «Туапсе — Шепси».
По предварительным данным, в ДТП пострадали четыре человека: водитель и три несовершеннолетних пассажира легковушки.
Госавтоинспекторы разбираются в обстоятельствах аварии, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой на трассе Джубга — Сочи
Утром 16 июля в Туапсинском районе произошло столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля.
Авария случилась на трассе «Джубга — Сочи» в 07:20. Виновником происшествия стал 37-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», который выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ, выполнявшим рейс «Туапсе — Шепси».