Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой на трассе Джубга — Сочи

Авария случилась на трассе «Джубга — Сочи» в 07:20. Виновником происшествия стал 37-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», который выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ, выполнявшим рейс «Туапсе — Шепси».



По предварительным данным, в ДТП пострадали четыре человека: водитель и три несовершеннолетних пассажира легковушки.

Госавтоинспекторы разбираются в обстоятельствах аварии, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.