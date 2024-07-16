Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой на трассе Джубга — Сочи

Утром 16 июля в Туапсинском районе произошло столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля.

Источник: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария случилась на трассе «Джубга — Сочи» в 07:20. Виновником происшествия стал 37-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», который выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ, выполнявшим рейс «Туапсе — Шепси».

По предварительным данным, в ДТП пострадали четыре человека: водитель и три несовершеннолетних пассажира легковушки.
Госавтоинспекторы разбираются в обстоятельствах аварии, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.