Пять человек разбились в ДТП на трассе на Луганск под Волгоградом

За несколько часов до этого еще пятеро пострадали в ДТП на 165 километре трассы в Луганск в Чернышковском районе. В столкновении «Лада Гранта» и Suzuki Liana травмы получили водитель иномарки, а также водитель и трое пассажиров отечественной легковушки.