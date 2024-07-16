Пять человек разбились в ДТП на трассе на Луганск под Волгоградом

BMW и Volkswagen столкнулись на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск в Калачевском районе. Пять человек увезли с места аварии в больницу, сообщает полиция региона.
ДТП случилось рано утром 15 июля. Иномарки столкнулись в 5.30 на 68 километре трассы. В больнице оказались оба водителя и трое пассажиров BMW.
За несколько часов до этого еще пятеро пострадали в ДТП на 165 километре трассы в Луганск в Чернышковском районе. В столкновении «Лада Гранта» и Suzuki Liana травмы получили водитель иномарки, а также водитель и трое пассажиров отечественной легковушки.