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Магазин собирается засудить блогера из Тувы, залезшего в аквариум с рыбой

Представители сети планируют обратиться в суд, чтобы добиться компенсации с блогера.

Представители «Окей» рассказали krsk.aif.ru, что собираются подать в суд на блогера из Тувы, который залез в аквариум с рыбой в гипермаркете сети в ТРЦ «Планета».

Из-за поступка блогера пришлось проводить дезинфекцию аквариума, а всю рыбу в нём изъять из продажи. Представители сети планируют отсудить у блогера 10 тысяч рублей, чтобы компенсировать причинённый ущерб.

Представители сети также отметили, что подобным действиям «не место в цивилизованном обществе».

Напомним, поступок блогера возмутил пользователей соцсетей. Красноярская полиция проводит проверку по факту произошедшего.

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