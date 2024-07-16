Магазин собирается засудить блогера из Тувы, залезшего в аквариум с рыбой

Представители «Окей» рассказали krsk.aif.ru, что собираются подать в суд на блогера из Тувы, который залез в аквариум с рыбой в гипермаркете сети в ТРЦ «Планета».
Из-за поступка блогера пришлось проводить дезинфекцию аквариума, а всю рыбу в нём изъять из продажи. Представители сети планируют отсудить у блогера 10 тысяч рублей, чтобы компенсировать причинённый ущерб.
Представители сети также отметили, что подобным действиям «не место в цивилизованном обществе».
Напомним, поступок блогера возмутил пользователей соцсетей. Красноярская полиция проводит проверку по факту произошедшего.