Житель Башкирии не смог дать взятку судебному приставу.

Белорецкий межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя по статье «покушение на дачу взятки». По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в производстве территориального отдела службы судебных приставов находятся материалы о взыскании с мужчины задолженности на общую сумму свыше 5 млн рублей. Пристав обратился в суд с заявлением о разделе между супругами квартиры, дома, земельного участка и трех автомобилей для обращения на них взыскания.