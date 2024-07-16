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Житель Башкирии не смог дать взятку судебному приставу

Житель Башкирии не смог дать взятку судебному приставу.

Источник: Башинформ

Белорецкий межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя по статье «покушение на дачу взятки». По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в производстве территориального отдела службы судебных приставов находятся материалы о взыскании с мужчины задолженности на общую сумму свыше 5 млн рублей. Пристав обратился в суд с заявлением о разделе между супругами квартиры, дома, земельного участка и трех автомобилей для обращения на них взыскания.

Фигурант уголовного дела, пытаясь избежать отчуждения своей доли имущества, обратился к должностному лицу с предложением за 50 тысяч рублей отозвать иск. О незаконном предложении судебный пристав незамедлительно сообщил руководству в установленном порядке, после чего взяткодатель был задержан сотрудниками УФСБ по РБ с поличным на месте совершения преступления.

Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.