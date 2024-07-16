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Обвинение запросило 22 года захватчику заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл — РИА Новости. Гособвинитель в ходе прений в Южном окружном военном суде запросил 22 года захватчику заложников в СИЗО Ростова-на-Дону по делу об участии в ИГ* и изготовлении СВУ, сообщил РИА Новости представитель суда.

Источник: © РИА Новости

В середине июня обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, а сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. СК возбудил уголовное дело о захвате заложников, по которому в настоящее время проходят двое фигурантов, один из них — Малик Гандалоев.

Помимо этого с марта текущего года в суде слушается еще одно дело в отношении Гандалоева. Он обвиняется в участии в деятельности террористической организации, незаконном изготовлении и перевозки взрывчатых веществ.

«Прокурор запросил для Гандалоева 22 года строгого режима», — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости источник, по версии следствия, в 2022—2023 годах Гандалоев вместе со своим братом, а также знакомым, находясь в Астрахани, купили элементы для изготовления взрывного устройства. После этого они приехали в Ингушетию, где ушли в горы и записали там на телефон видео, в которых давали присягу на верность амиру запрещенной международной террористической организации «Исламское государство»*.

Кроме того, как считает следствие, в феврале-марте 2023 года, они в сторожке в лесу изготовили СВУ и взрывчатое вещество, которые собирались использовать в будущем при поступлении указаний от руководства ИГ*. В конце марта того же года их задержали силовики.

* Запрещенная в России террористическая организация.