В Челябинской области два человека задержаны по делу о взятках во ФСИН

В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали одного из руководителей руководителя исправительной колонии и бизнесмена.
Как рассказали в региональном управлении ФСБ, взятка была связана с госконтрактами на пошив формы. За деньги руководитель колонии обязался оказывать фирме покровительство и сверхурочно усадить заключенных за швейные машинки.
В отношении сотрудника ФСИН теперь возбудили уголовное дело о получении взятки, мужчину поместили под домашний арест. Бизнесмен стал фигурантом дела о даче взятки и отправился в СИЗО.