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В Челябинской области два человека задержаны по делу о взятках во ФСИН

Сотрудники ФСБ задержали руководителя колонии и директора фирмы, поставлявшей форму для Росгвардии.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали одного из руководителей руководителя исправительной колонии и бизнесмена.

Сотрудник ФСИН — полковник внутренней службы. Его взяли с поличным в момент получения взятки. Предприниматель — директор фирмы, поставлявшей форменную одежду для Росгвардии, МВД и МЧС.

Как рассказали в региональном управлении ФСБ, взятка была связана с госконтрактами на пошив формы. За деньги руководитель колонии обязался оказывать фирме покровительство и сверхурочно усадить заключенных за швейные машинки.

В отношении сотрудника ФСИН теперь возбудили уголовное дело о получении взятки, мужчину поместили под домашний арест. Бизнесмен стал фигурантом дела о даче взятки и отправился в СИЗО.

ФСБ