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Екатеринбуржец погиб на лесной дороге, вылетев через лобовое стекло

Поздно вечером на лесной дороге возле поселка Лазоревый Нижнесергинского городского округа погиб житель Екатеринбурга.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

По предварительным данным, водитель «Ниссан» 1974 года рождения не справился с управлением на лесной дороге и допустил с нее съезд. Машина перевернулась.

В результате аварии водитель вылетел из салона через лобовое стекло. Он не был пристегнут ремнем безопасности. Скончался на месте от полученных травм.

Погибший проживал в Екатеринбурге. Его стаж вождения составлял 32 года. К административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 8 раз.

«Госавтоинспекция Свердловской области призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость, с учетом дорожных условий и избегать опасных маневров», — добавили в ведомстве.

«МК-Урал» ранее писал, что 12 июля на 187 километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов (Кушвинский район) произошла авария, в которой погиб один человек.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-32104 выехал на встречную полосу, на которой допустил столкновение с микроавтобусом Toyota HIACE.