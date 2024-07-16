Двое мужчин погибли в жестком ДТП на трассе «Скандинавия»

Жесткое ДТП произошло утром 16 июля на 67-м километре трассы «Скандинавия» в Ленобласти. Там по дороге ехала «Нива». По какой-то причине ее водитель не справился с управлением и влетел в бетонное ограждение. От удара легковушка перевернулась и упала в середину разделительной полосы. При этом у автомобиля почти полностью оторвало крышу. К сожалению, находившиеся в машине мужчины погибли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.