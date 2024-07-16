Двое мужчин погибли в жестком ДТП на трассе «Скандинавия»

Жесткое ДТП произошло утром 16 июля на 67-м километре трассы «Скандинавия» в Ленобласти. Там по дороге ехала «Нива». По какой-то причине ее водитель не справился с управлением и влетел в бетонное ограждение. От удара легковушка перевернулась и упала в середину разделительной полосы. При этом у автомобиля почти полностью оторвало крышу. К сожалению, находившиеся в машине мужчины погибли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— В результате ДТП 29-летний водитель и его 30-летний пассажир погибли, — уточнили в ведомстве.
Полиция по факту случившегося проводит проверку. Все детали произошедшего сейчас выясняются.
Ранее SPB.KP.RU писал, что в Петербурге осудили водителя-наркомана, устроившего массовое ДТП на проспекте Славы. Его приговорили к четырем годам колонии-поселения, лишили почти на три года водительских прав, а также взыскали более 2,3 млн рублей в пользу двоих пострадавших.