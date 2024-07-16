Мопедист ударил женщину в Алматы

Несмотря на ужесточение требований, происшествий на дорогах меньше не становится. К примеру, 10 июля 2024 года в поселке Туздыбастау Алматинской области произошла смертельная авария. 21-летний водитель мопеда не справился с управлением: он погиб на месте, пассажира госпитализировали.