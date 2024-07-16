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Стрельбу открыли ночью в Иркутской области

На мужчину составили протокол об административном правонарушении.
Источник: Комсомольская правда

Житель Иркутского района решил утихомирить молодежь, припугнув стрельбой из оружия. СМИ и пользователи соцсетей распространяют информацию, что конфликт разгорелся в ночь на 16 июля. Но КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области, что происшествие произошло еще в четверг, 11 июля.

— Компания молодых людей шумела. Житель соседнего дома несколько раз сделал замечания, затем выстрелил в воздух. Материалы дела находятся у участкового, а оружие изъяли, — пояснили в пресс-службе.

Как оказалось, оружие не было зарегистрировано в соответствии с законом. На мужчину составили протоколы об административном правонарушении.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что более пяти миллионов рублей отдал аферистам таксист из Братска. Он решил заработать на торгах, для этого сибиряк взял несколько кредитов и занял у знакомых.