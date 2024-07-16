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В Уфе водитель автомобиля сбил 4-летнего ребенка

Вчера, 15 июля, около 22:00 напротив дома № 17/2 по улице Ухтомского 45-летний водитель автомобиля «Мазда СХ-5» сбил 4-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Уфы.

Источник: Госавтоинспекция Уфы

В результате аварии мальчик получил перелом. Его доставили в больницу и после оказания медицинской помощи отпустили.

По факту ДТП начато административное расследование.