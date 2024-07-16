В Уфе водитель автомобиля сбил 4-летнего ребенка

Вчера, 15 июля, около 22:00 напротив дома № 17/2 по улице Ухтомского 45-летний водитель автомобиля «Мазда СХ-5» сбил 4-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Уфы.