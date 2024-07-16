Жительницу Тольятти, запиравшую детей без еды и воды, осудили на шесть лет

Следствие установило, что жительница Тольятти систематически оставляла трехлетнего ребенка и двухмесячного младенца без воды и пищи, содержала жилье в антисанитарных условиях. В отношении старшего ребенка мать необоснованно отказывалась от оказания медпомощи, наносила ему побои, а также применяла физическое и психическое насилие.
В ночь на 6 июля 2023 года женщина ушла из дома для того, чтобы купить спиртное, и оставила детей одних без воды и пищи, закрыв входную дверь на ключ. Вечером 6 июля сотрудники правоохранительных органов обнаружили детей, их изъяли у матери. Позже ее лишили родительских прав и передали детей в приемную семью.
«Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), 125 УК РФ (оставление в опасности), пунктом “б” части 3 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух лиц). Приговором суда злоумышленница осуждена к лишению свободы сроком на 6 лет 2 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в сообщении.