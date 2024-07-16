Жительницу Тольятти, запиравшую детей без еды и воды, осудили на шесть лет

В ночь на 6 июля 2023 года женщина ушла из дома для того, чтобы купить спиртное, и оставила детей одних без воды и пищи, закрыв входную дверь на ключ. Вечером 6 июля сотрудники правоохранительных органов обнаружили детей, их изъяли у матери. Позже ее лишили родительских прав и передали детей в приемную семью.