Группировка «Восток» за сутки заняла более выгодные рубежи

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Подразделения группировки войск «Восток» за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи, в зоне ее ответственности Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 145 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.