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Группировка «Восток» за сутки заняла более выгодные рубежи

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Подразделения группировки войск «Восток» за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи, в зоне ее ответственности Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 145 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Восток” заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 48-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Нескучное Донецкой Народной Республики и Риздвянка Запорожской области», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что за сутки ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, шесть автомобилей, 155 мм гаубицы М777 производства США, Caesar производства Франции и FH-70 производства Великобритании, 152 мм орудие «Гиацинт-Б», боевую машину зенитного ракетного комплекса «Оса» и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».