Мужчина умер после укуса клеща в Шымкенте

Опасность этого заболевания в том, что уровень смертности очень высок — в пределах 30−70%. В Республике Казахстан эндемичными по ККГЛ регионами являются Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская области и г. Шымкент, где расположены природные очаги инфекций. В естественной среде вирус присутствует в организме клещей и различных диких и домашних животных. Основным переносчиком заболевания являются иксодовые клещи. Клещи нападают на теплокровных животных и людей с наступлением тепла. В связи с чем ККГЛ чаще встречается при повышении активности клещей, т.е. сезонность весной (март-июнь) и осенью (сентябрь-октябрь).