Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ у Волчанска, Старицы и Липцев

«Подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады, 125-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы Харьковской области. Отражены пять атак штурмовых групп 92-й штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты», — говорится в сводке военного ведомства.