Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ у Волчанска, Старицы и Липцев

«Подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады, 125-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы Харьковской области. Отражены пять атак штурмовых групп 92-й штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты», — говорится в сводке военного ведомства.
«Потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, два пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка “Гвоздика” и станция радиоэлектронной борьбы “Буковель-AD”, — отмечает Минобороны РФ.