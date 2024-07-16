ПВО сбила украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, семь реактивных снарядов HIMARS производства США, 28 беспилотных летательных аппаратов, а также украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой», — говорится в сообщении.