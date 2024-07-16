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ПВО сбила украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский самолёт Як-52, 6 оперативно-тактических ракет ATACMS, 28 дронов и другие цели, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, семь реактивных снарядов HIMARS производства США, 28 беспилотных летательных аппаратов, а также украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой», — говорится в сообщении.

Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 124 районах.

Всего с начала спецоперации были уничтожены 628 украинских военных самолетов, 277 вертолетов, 27 650 беспилотных летательных аппаратов, 552 зенитных ракетных комплекса, 16 594 танка и других боевых бронированных машин, 1378 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 982 орудия полевой артиллерии и минометов, 23 739 единиц специальной военной автомобильной техники.