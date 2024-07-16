В Павлодаре за убийство ребенка осудили мать и ее любовника

Из материалов дела следует, что Милана Давыдова днем застала свою мать и ее знакомого за интимной близостью и сообщила, что расскажет об этом своему отцу. Узнав об этом, взрослые, будучи в алкогольном опьянении, решили совершить убийство ребенка. Реализуя это намерение, мать девочки несколько раз сильно ударила ее по голове, а после того, как та упала на пол, стала бить ее ремнем до потери сознания. Далее мужчина задушил девочку ремнем на глазах у ее малолетнего брата. Милана скончалась на месте.
После совершения преступления взрослые, не раскаявшись в содеянном, спрятали труп Миланы под металлической цистерной около дома.
«Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами».
Сами подсудимые вину свою не признали. Мужчина и вовсе просил суд переквалифицировать его действия на укрывательство и недонесение о преступлении. К слову, ранее он был судим, страдает зависимостью от психоактивных веществ, а на момент преступления находился в алкогольном опьянении.
Приговором суда оба подсудимых признаны виновными. Женщине назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы, мужчине — пожизненное. Приговор в законную силу не вступил.