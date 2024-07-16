В Павлодаре за убийство ребенка осудили мать и ее любовника

Из материалов дела следует, что Милана Давыдова днем застала свою мать и ее знакомого за интимной близостью и сообщила, что расскажет об этом своему отцу. Узнав об этом, взрослые, будучи в алкогольном опьянении, решили совершить убийство ребенка. Реализуя это намерение, мать девочки несколько раз сильно ударила ее по голове, а после того, как та упала на пол, стала бить ее ремнем до потери сознания. Далее мужчина задушил девочку ремнем на глазах у ее малолетнего брата. Милана скончалась на месте.