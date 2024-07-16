Группировка войск «Центр» отразила шесть контратак

«Потери противника составили до 320 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, девять автомобилей, две 122-мм гаубицы Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы “Хортица-М”, — сообщили в Минобороны.