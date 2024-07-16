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Пострадал пешеход: в Магнитогорске легковушка влетела в остановку

Автомобиль в Магнитогорске сбил пешехода и врезался в остановку.

Источник: Чёрное&Белое Магнитогорск

В Магнитогорске водитель иномарки не справился с управлением и наехал на пешехода и остановочный комплекс на улице 9 мая. Авария произошла сегодня утром и создала затор на дороге. Видео с опрокинувшейся на бок машиной поделились жители города в соцсетях.

По данным ГИБДД, пешеходу, оказавшемуся на пути автомобиля, потребовалась госпитализация:

— В результате ДТП 40-летний пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован. По данному факту проводится административное расследование.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.