Пострадал пешеход: в Магнитогорске легковушка влетела в остановку

В Магнитогорске водитель иномарки не справился с управлением и наехал на пешехода и остановочный комплекс на улице 9 мая. Авария произошла сегодня утром и создала затор на дороге. Видео с опрокинувшейся на бок машиной поделились жители города в соцсетях.
По данным ГИБДД, пешеходу, оказавшемуся на пути автомобиля, потребовалась госпитализация:
— В результате ДТП 40-летний пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован. По данному факту проводится административное расследование.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.