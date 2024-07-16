Пострадал пешеход: в Магнитогорске легковушка влетела в остановку

В Магнитогорске водитель иномарки не справился с управлением и наехал на пешехода и остановочный комплекс на улице 9 мая. Авария произошла сегодня утром и создала затор на дороге. Видео с опрокинувшейся на бок машиной поделились жители города в соцсетях.