Женщина погибла при пожаре в многоквартирном доме в центре Перми

Жительница многоквартирного дома погибла при пожаре в центре Перми, сообщает корреспондент сайта perm.aif.ru.
Речь идёт о пожаре, который произошёл на улице Екатерининской, 120. Очевидцы сообщили сайту perm.aif.ru, что возгорание случилось в квартире на четвёртом этаже дома. Автомобили пожарных и скорой помощи не могли попасть во двор дома из-за перекрытых въездов. Пожарным пришлось перелезать через забор. Уточнялось, что в квартире может находиться пожилая женщина.
Как сообщил с места события корреспондент сайта perm.aif.ru, на месте пожара было обнаружено тело погибшей женщины. Пострадавшую вынесли на лестничную клетку подъезда.
На момент обнаружения тела автомобиль скорой помощи смог попасть во двор дома.