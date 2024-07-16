Женщина погибла при пожаре в многоквартирном доме в центре Перми

Речь идёт о пожаре, который произошёл на улице Екатерининской, 120. Очевидцы сообщили сайту perm.aif.ru, что возгорание случилось в квартире на четвёртом этаже дома. Автомобили пожарных и скорой помощи не могли попасть во двор дома из-за перекрытых въездов. Пожарным пришлось перелезать через забор. Уточнялось, что в квартире может находиться пожилая женщина.