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Экс-работник управляющей компании открыл майнинговую ферму в Бодайбо

45-летнего майнера выдал подозрительный шум из нежилого помещения.
Источник: Комсомольская правда

45-летнего бывшего работника управляющей компании поймали на незаконном майнинге. Он установил оборудование в нежилом помещении по улице Урицкого. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области на место откуда шел подозрительный звук выехали участковый и энергетики.

— По указанному адресу, обнаружили пять единиц оборудования для добычи криптовалюты, которые были установлены в обход прибора учета электроэнергии. Ущерб в результате незаконных действий составил около 400 тысяч рублей, — пояснили правоохранители.

По материалам прокуратуры было заведено уголовное дело о причинении имущественного ущерба. Кроме того, следователями СК инициировано дело по уголовной статье о злоупотреблении полномочий.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Иркутского района открыл стрельбу, чтобы прекратить шум молодежи. Во время конфликта он выстрелил в воздух.

Напомним, как писал KP.RU, в лесу под Бектышом найдено тело пропавшего подростка с ДЦП.