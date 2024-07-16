Экс-работник управляющей компании открыл майнинговую ферму в Бодайбо

45-летнего бывшего работника управляющей компании поймали на незаконном майнинге. Он установил оборудование в нежилом помещении по улице Урицкого. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области на место откуда шел подозрительный звук выехали участковый и энергетики.
— По указанному адресу, обнаружили пять единиц оборудования для добычи криптовалюты, которые были установлены в обход прибора учета электроэнергии. Ущерб в результате незаконных действий составил около 400 тысяч рублей, — пояснили правоохранители.
По материалам прокуратуры было заведено уголовное дело о причинении имущественного ущерба. Кроме того, следователями СК инициировано дело по уголовной статье о злоупотреблении полномочий.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Иркутского района открыл стрельбу, чтобы прекратить шум молодежи. Во время конфликта он выстрелил в воздух.
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