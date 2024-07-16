Очередной провал: режим повышенной готовности ввели в Заельцовском районе из-за провала грунта

Как пишут новосибирцы в соцсетях, огромная яма образовалась 11 июля.
Мэр Максим Кудрявцев сегодня на аппаратном совещании попросил начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Иосифа Кодалаева доложить о ситуации.
— Принятые меры: огородили опасный участок, так как имеется риск обрушения. Определись с решением о введении режима повышенной готовности. Прогнозные сроки устранения — 10 рабочих дней, — сообщил Иосиф Кодалаев.
Провал на улице Северной образуется уже не в первый раз. Похожее ЧП было здесь в декабре 2023 года.
Напомним, аналогичный провал образовался месяц назад — 11 июня — на улице Большевистской.
Ранее «Прецедент» писал: на территории Новосибирска насчитали 499 ветхих и аварийных домов.