Житель Башкирии жестоко расправился со своей сестрой и ее мужем

Днем 29 июня этого года обвиняемый во дворе своего дома без причин нанес несколько ударов ножом мужу своей сестры. После этого он преследовал свою сестру, которая успела выбежать на улицу. Злоумышленник догнал женщину и несколько раз ударил ее ножом, после чего скрылся во дворе соседнего дома. От полученных телесных повреждений супруги скончались на месте происшествия.