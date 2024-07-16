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Житель Башкирии жестоко расправился со своей сестрой и ее мужем

В Бижбулякском районе местный житель обвиняется в убийстве своей сестры и ее супруга. Об этом сообщает следственный комитет Башкирии.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Днем 29 июня этого года обвиняемый во дворе своего дома без причин нанес несколько ударов ножом мужу своей сестры. После этого он преследовал свою сестру, которая успела выбежать на улицу. Злоумышленник догнал женщину и несколько раз ударил ее ножом, после чего скрылся во дворе соседнего дома. От полученных телесных повреждений супруги скончались на месте происшествия.

В ходе допроса обвиняемый пояснил, что убил потерпевших из-за того, что заподозрил их в воровстве его личных вещей. Обвиняемый заключен под стражу. В отношении него назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза.