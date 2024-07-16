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Пожар в районе «Ялта-Интурист» локализован — правительство Крыма

Его площадь составила 1,5 тысячи квадратов.

Источник: SevastopolMedia.ru

В Крыму локализовали пожар, который вспыхнул в районе «Ялта-Интурист». Его площадь составила 1,5 тысячи квадратов, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на социальные сети главы города Янины Павленко.

Очень четкая и оперативная работа спасателей — ликвидация открытого горения в 12.26. Благодарю! Причина устанавливается, вероятнее всего — неосторожное обращение с огнем. Ялтинцам и гостям города напоминаю о пожароопасном периоде. Маленькая искра может стать причиной большой беды, — прокомментировала Янина Павленко.

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