Суд продлил арест одному из захватчиков заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону

По данным гособвинителя, в сентябре 2020 году Камнев присоединился к ячейке «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*. В марте 2021 года он вместе со своей гражданской женой решили взорвать здание ОМВД России по Кисловодску, для чего изготовили два СВУ, считает следствие. Осуществить задуманное они не успели, так как их задержали силовики. Кроме того, по данным прокурора, Камнев перевел 1 тысячу рублей члену запрещенной в РФ международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*, действующей в Сирии и Ираке.