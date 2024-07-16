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Жительница Буки получила тюремный срок за убийство родной племянницы

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Букинском районе Ташкентской области суд вынес приговор женщине, которая до смерти избила свою племянницу за невыполненное домашнее задание, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Преступление было совершенно в марте этого года. Девочку на попечение тети оставил отец, который является братом виновной. Оба родителя ребенка были на заработках за границей.

Пресс-служба Верховного суда сообщила, что на суде женщина раскаялась и попросила прощения. Брат осужденной простил сестру, чтобы не разлучать ее с детьми. Однако Букинский районный суд по уголовным делам признал ее виновной по статье 104 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса и приговорил к 5,5 годам лишения свободы.