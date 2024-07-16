Жительница Буки получила тюремный срок за убийство родной племянницы

Пресс-служба Верховного суда сообщила, что на суде женщина раскаялась и попросила прощения. Брат осужденной простил сестру, чтобы не разлучать ее с детьми. Однако Букинский районный суд по уголовным делам признал ее виновной по статье 104 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса и приговорил к 5,5 годам лишения свободы.