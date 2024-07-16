Хотела найти работу, а осталась должна банку: Под Ростовом мошенники развели женщину на 2 млн рублей

Ростовчане продолжают «клевать» на новые схемы, которые выдумывают мошенники. Причем теперь жертвы лишаются даже тех денег, которых изначально у них не было, набирая внушительные кредиты.
На этот раз новый для себя статус «потерпевшей» приобрела 53-летняя жительница Песчанокопского района. Рассказываем, как она вдруг оказалась должна банку кругленькую сумму денег.
ХОЧУ РАБОТАТЬ УДАЛЕННО.
Как оказалось, женщине просто была нужна работа. В одном из мессенджеров она нашла вакансию, перешла по ссылке и заполнила резюме. Через время ей перезвонил якобы сотрудник организации, куда она и планировала устроиться.
— Я хотела бы поработать удаленно через интернет, — уточнила соискатель.
Мужчина сказал, что переведет на другого специалиста. Уже через час с ней связался новый сотрудник.
— Он предложил инвестировать в акции, — рассказала женщина уже в отделе полиции.
Тот факт, что у собеседницы не было денег, звонившего никак не смутил. Рекрутер предложил ей оформить кредит. А пока та колебалась и принимала решение, мужчина попросил ее установить на телефон приложение. Якобы через него и будут происходить покупки, а также перевод денег в иностранную валюту.
ЧЕТЫРЕ КРЕДИТА И БЕЗ РАБОТЫ.
В какой-то момент дончанка поверила звонившему и решилась на кредит в 396 тысяч рублей. Оформить его помог все тот же лжесотрудник. Потом она перевела эти деньги в личный кабинет того приложения, которое установила ранее.
— После конвертировала рубли в валюту, купила и продала акции.
Аппетиты росли — и у мошенников, и у новоиспеченной бизнес-вумен.
— Через три дня я взяла в кредит 900 000 рублей и перевела его в личный кабинет для дальнейшего перевода в иностранную валюту.
Но уже через неделю дончанка взяла новый займ — в 300 тысяч рублей, а через пару часов — еще и 470 тысяч рублей.
ПРИЛОЖЕНИЯ НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ!
О том, что женщина стала очередной жертвой мошенников, она поняла лишь спустя несколько дней.
— Ей позвонил представитель банка и рассказал, что все ее счета заблокированы, — рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области. — При этом есть кредиты на общую сумму более 2 млн рублей.
В итоге, полицейские возбудили уголовное дело по статье 159 «Мошенничество». Ведется поиск преступников.
Также в донском главке напомнили, что надо внимательно относиться к содержанию сайтов, где предлагается заработать в интернете. Пользоваться можно только проверенными ресурсами.
— При этом нельзя устанавливать никакие приложения и программы, если есть сомнения в их надежности. И если есть какие-то подозрения по движению денег на счетах, то надо сразу же обращаться в отделение своего банка.