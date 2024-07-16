Хотела найти работу, а осталась должна банку: Под Ростовом мошенники развели женщину на 2 млн рублей

Тот факт, что у собеседницы не было денег, звонившего никак не смутил. Рекрутер предложил ей оформить кредит. А пока та колебалась и принимала решение, мужчина попросил ее установить на телефон приложение. Якобы через него и будут происходить покупки, а также перевод денег в иностранную валюту.