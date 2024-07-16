В Кировском районе Новосибирска из пистолета расстреляли четверых человек

В Новосибирске произошел конфликт со стрельбой, в ходе которого пострадали несколько человек. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ГУ МВД по региону.
— Сообщение о конфликте между гражданами у дома по улице Александра Чистякова поступило в полицию утром 13 июля. В результате четверо мужчин получили ранения, скорая помощь доставила их в медучреждение, — уточнили в ведомстве.
Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место. У одного из участников изъяли травматический пистолет, который отправили на экспертизу.
По факту инцидента возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее мы писали, что новосибирская полиция организовала проверку информации о нападении на пенсионерку во дворе жилого дома по адресу Твардовского 22/3.
Помимо этого, правоохранители разбираются с инцидентом в Октябрьском районе, в ходе которого на женщину напали в троллейбусе № 13.