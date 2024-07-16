Ричмонд
+34°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ООН проверит сообщение NYT о расстреле ВСУ российских военнопленных

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) проверяет опубликованные газетой The New York Times (NYT) сообщения о расстреле военнопленных украинскими солдатами. Официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел уточнила, что управление отслеживает все сообщения о расстрелах захваченных военнопленных. По ее словам, у управления есть данные о расстрелах пленных с обеих сторон.

Источник: AP 2023

«Казни без суда и следствия военнопленных и лиц, выбывших из строя, должны быть немедленно прекращены», — сказала Троссел ТАСС. Она добавила что УВКПЧ документирует сообщения о расстрелах с самого начала российской спецоперации.

В публикации газеты The New York Times от 6 июля немецкий военный медик Каспар Гроссе, принимавший участие в боях на стороне ВСУ, рассказал об убийствах российских солдат в украинском плену. По его словам, один из таких эпизодов произошел в августе 2023 года. Тогда один из российских пленных «на смеси английского и русского» просил помощи у отряда, состоявшего из иностранных наемников ВСУ. В ответ на просьбу один из солдат застрелил пленного.

В тот же день Следственный комитет России сообщил, что проведет расследование публикации об убийстве российского военнопленного. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил о планах потребовать от международных организаций верифицировать информацию.

ООН