ООН проверит сообщение NYT о расстреле ВСУ российских военнопленных

В публикации газеты The New York Times от 6 июля немецкий военный медик Каспар Гроссе, принимавший участие в боях на стороне ВСУ, рассказал об убийствах российских солдат в украинском плену. По его словам, один из таких эпизодов произошел в августе 2023 года. Тогда один из российских пленных «на смеси английского и русского» просил помощи у отряда, состоявшего из иностранных наемников ВСУ. В ответ на просьбу один из солдат застрелил пленного.