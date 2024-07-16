ООН проверит сообщение NYT о расстреле ВСУ российских военнопленных

«Казни без суда и следствия военнопленных и лиц, выбывших из строя, должны быть немедленно прекращены», — сказала Троссел ТАСС. Она добавила что УВКПЧ документирует сообщения о расстрелах с самого начала российской спецоперации.
В публикации газеты The New York Times от 6 июля немецкий военный медик Каспар Гроссе, принимавший участие в боях на стороне ВСУ, рассказал об убийствах российских солдат в украинском плену. По его словам, один из таких эпизодов произошел в августе 2023 года. Тогда один из российских пленных «на смеси английского и русского» просил помощи у отряда, состоявшего из иностранных наемников ВСУ. В ответ на просьбу один из солдат застрелил пленного.
В тот же день Следственный комитет России сообщил, что проведет расследование публикации об убийстве российского военнопленного. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил о планах потребовать от международных организаций верифицировать информацию.