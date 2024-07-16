Из-за аварии на ГРЭС без света в Бурятии остались более 115 тыс. человек

Гусиноозерская ГРЭС — крупнейшая в Забайкалье электростанция конденсационного типа и градообразующее предприятие Гусиноозерска с населением более 24 тыс. человек. ГРЭС обеспечивает электроэнергией Бурятию, Иркутскую область, частично Монголию, а тепловой энергией — Гусиноозерск. За год станция вырабатывает около 5 млрд кВт·ч электроэнергии, или 85% совокупного потребления во всей республике. В 2021—2023 годах были модернизированы первый, второй и третий энергоблоки ГРЭС.