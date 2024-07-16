Из-за аварии на ГРЭС без света в Бурятии остались более 115 тыс. человек

На Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии отключился один из трех энергоблоков, в результате ряд районов республики и несколько микрорайонов в Улан-Удэ остались без света, сообщил глава региона Алексей Цыденов в телеграм-канале.
«В 17:35 (местное время) от ОД “Бурятское РДУ” в ОДС ГУ поступило сообщение о том, что отключен один из трех энергоблоков на Гусиноозерской ГРЭС, который вырабатывает электрическую энергию (30 МВт) для потребителей Республики Бурятия и Забайкальского края», — написал он.
В результате «Бурятэнерго» ограничило энергопотребление в 20 МВт. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), отключение электроэнергии частично затронуло Кабанский, Хоринский, Заиграевский, Мухоршибирский, Тарбагатайский районы и Улан-Удэ.
Обесточены микрорайоны Шишковка, Аршан, 100-й квартал, Забайкальский, Светлый, Силикатный, Элеватор, уточнили в мэрии города.
«По состоянию на 18:45 (местное время) под отключением частично семь МО и г. Улан-Удэ, 75 населенных пунктов, 115265 человек, 190 СЗО», — рассказал Цыденов.
«Россети Сибирь» («Бурятэнерго» — филиал компании в Бурятии) сообщили, что оборудование «Читаэнерго» и «Бурятэнерго» исправно.
«Временные ограничения электроснабжения потребителей введены по команде Регионального диспетчерского управления», — говорится в сообщении компании в телеграм-канале.
ГРЭС расположена в Гусиноозерске. Электростанция введена в эксплуатацию 22 декабря 1976 года. Ее установленная электрическая мощность — 1244 МВт, тепловая мощность — 224,5 Гкал/ч. Принадлежит компании «Интер РАО — Электрогенерация».
Гусиноозерская ГРЭС — крупнейшая в Забайкалье электростанция конденсационного типа и градообразующее предприятие Гусиноозерска с населением более 24 тыс. человек. ГРЭС обеспечивает электроэнергией Бурятию, Иркутскую область, частично Монголию, а тепловой энергией — Гусиноозерск. За год станция вырабатывает около 5 млрд кВт·ч электроэнергии, или 85% совокупного потребления во всей республике. В 2021—2023 годах были модернизированы первый, второй и третий энергоблоки ГРЭС.