Источник назвал предварительную причину крушения SSJ-100 в Подмосковье

Один из техников Луховицкого авиазавода (филиал ОАК) в нарушение руководства по эксплуатации установил два из четырех датчиков с отклонением примерно в пять градусов. В результате в наборе высоты недостоверные показания с датчиков угла атаки привели к несвоевременной активации системы защиты, предохраняющей самолет от выхода на режимы сваливания, которая сама и направила Superjet в землю.