Омбудсмен Прикамья высказался об убийстве найденного в чемодане ребёнка

Омбудсмен Пермского края Игорь Сапко высказался об убийстве девятилетнего ребёнка, который был найден мёртвым в чемодане в центре краевой столице.
Комментарий по поводу трагедии уполномоченный по правам человека опубликовал 16 июля на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». По словам Игоря Сапко, трагедия не укладывается в голове.
«Потрясён случившимся вместе со всей страной. Такое ужас не укладывается в человеческом сознании. Следовали пермского СУ СК РФ вместе с сотрудниками полиции сработали максимально оперативно. Со своей стороны, пристально слежу за ходом расследования», — рассказал омбудсмен Пермского края.
Как отмечает Сапко, за комментарием по поводу трагедии к нему обращались представители федеральных СМИ и пермские журналисты. Омбудсмен считает, что сейчас необходимо тщательно проверять публикуемую информацию.
«Прошу представителей СМИ воздержаться от спекуляций на этой трагедии и не распространять непроверенную или ложную информацию. Важно дать правоохранительным органам возможность провести объективное и тщательное расследование», — поделился Игорь Сапко.
Напомним, тело девятилетнего мальчика было найдено в чемодане возле мусорных контейнеров в центре Перми 12 июля. После обнаружения трупа в розыск была объявлена мать погибшего ребёнка. Женщина была задержана на следующий день в здании отеля «Жемчужина». Позже на одном из допросов мать погибшего призналась в его убийстве. 15 июля суд Ленинского района Перми избрал меру пресечения для женщины. Она будет заключена под стражей до 12 сентября 2024 года.