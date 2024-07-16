Омбудсмен Прикамья высказался об убийстве найденного в чемодане ребёнка

Напомним, тело девятилетнего мальчика было найдено в чемодане возле мусорных контейнеров в центре Перми 12 июля. После обнаружения трупа в розыск была объявлена мать погибшего ребёнка. Женщина была задержана на следующий день в здании отеля «Жемчужина». Позже на одном из допросов мать погибшего призналась в его убийстве. 15 июля суд Ленинского района Перми избрал меру пресечения для женщины. Она будет заключена под стражей до 12 сентября 2024 года.