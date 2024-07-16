В Волгограде полицейские задержали двоих «каскадеров» за трюки на машине

Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, видео автомобильных трюков появилось в сети интернет. На видеозаписи автомобили «Лада Гранта» и «ВАЗ-2109» передвигались на мягкой сцепке по ул. Криворожская в Советском районе города.