В Волгограде полицейские задержали двоих «каскадеров» за трюки на машине

Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, видео автомобильных трюков появилось в сети интернет. На видеозаписи автомобили «Лада Гранта» и «ВАЗ-2109» передвигались на мягкой сцепке по ул. Криворожская в Советском районе города.
При этом водитель буксируемого «ВАЗа» позволил одному пассажиру встать на крышу машины, а двоим другим — опасно высунуться из салона. Сотрудники полиции оперативно разыскали водителей и доставили в подразделение Госавтоинспекции.
Выяснилось, что один из автомобилей «каскадеров» не зарегистрирован в установленном порядке, а стекла другого имеют излишнюю тонировку.