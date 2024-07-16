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Число отравившихся постояльцев московского хостела выросло до 17 человек

Количество отравившихся постояльцев столичного хостела увеличилось до 17 человек. Об этом во вторник, 16 июля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, потерпевшим предварительно диагностировали сальмонеллез.

Следователи провели проверки в трех точках быстрого питания, которые находятся неподалеку от хостела. Найденные в них продукты отправили на экспертизу. Владельца одного из заведений задержали, в ближайшее время его доставят на допрос.

— Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление владельцев и сотрудников двух других точек быстрого питания, — отметила Иванова.

Случай, о котором идет речь, произошел в хостеле на Дмитровском шоссе. 15 июля в местную больницу госпитализировали 15 человек с признаками пищевого отравления. По данному факту возбудили уголовное дело, прокуратура взяла расследование на контроль.

СК