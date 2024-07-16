Число отравившихся постояльцев московского хостела выросло до 17 человек

По ее словам, потерпевшим предварительно диагностировали сальмонеллез.
Следователи провели проверки в трех точках быстрого питания, которые находятся неподалеку от хостела. Найденные в них продукты отправили на экспертизу. Владельца одного из заведений задержали, в ближайшее время его доставят на допрос.
— Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление владельцев и сотрудников двух других точек быстрого питания, — отметила Иванова.
Случай, о котором идет речь, произошел в хостеле на Дмитровском шоссе. 15 июля в местную больницу госпитализировали 15 человек с признаками пищевого отравления. По данному факту возбудили уголовное дело, прокуратура взяла расследование на контроль.