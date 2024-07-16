Ростех сообщил, что САО «Мальва» выдержала попадание снаряда HIMARS в зоне СВО

Минобороны РФ на форуме «Армия-2023» подписало госконтракт на поставку гаубиц 2С43 «Мальва». Эта 152-миллиметровая самоходка, разработанная в ЦНИИ «Буревестник», обладает открытой установкой артиллерийской части на автомобильном шасси БАЗ с колесной формулой 8×8 и экипажем из пяти человек. Она способна проехать по дорогам общего пользования без дозаправки 1 тыс. км, благодаря полному приводу и мощному дизельному двигателю хорошо преодолевает бездорожье. Также САУ помещается в транспортный самолет Ил-76. «Мальва» более маневренна, чем самоходные орудия на гусеничном ходу, при этом обладает большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации.