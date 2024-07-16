Крупный пожар тушат в районе барахолки в Алматы

«Несмотря на автомобильный затор, пожарные расчеты прибыли на место происшествия через шесть минут (диспетчеры скорректировали маршрут)», говорится в сообщении ДЧС Алматы.
По словам сотрудников городского управления МЧС, установлено горение открытым пламенем торговых бутиков (контейнеров, установленных в два уровня).
«Пожар принял развившуюся форму ввиду позднего сообщения и большой горючей загрузки склада. Развернута работа оперативного штаба, создано несколько участков тушения пожара. Для обеспечения правопорядка организована работа по оцеплению места происшествия», подчеркивает ДЧС Алматы.