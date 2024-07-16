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Крупный пожар тушат в районе барахолки в Алматы

АЛМАТЫ, 16 июл — Sputnik. Это случилось по адресу: Алматы, Алатауский район, Северное кольцо, 78/1.

Источник: Sputnik.kz

«Несмотря на автомобильный затор, пожарные расчеты прибыли на место происшествия через шесть минут (диспетчеры скорректировали маршрут)», говорится в сообщении ДЧС Алматы.

По словам сотрудников городского управления МЧС, установлено горение открытым пламенем торговых бутиков (контейнеров, установленных в два уровня).

«Пожар принял развившуюся форму ввиду позднего сообщения и большой горючей загрузки склада. Развернута работа оперативного штаба, создано несколько участков тушения пожара. Для обеспечения правопорядка организована работа по оцеплению места происшествия», подчеркивает ДЧС Алматы.

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