На юге России ограничили электроснабжение из-за сбоя на Ростовской АЭС

Там отметили, что временные ограничения введены «в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы».
«Проведение восстановительных работ остается на особом контроле Минэнерго России до полного восстановления электроснабжения», — говорится в сообщении ведомства.
В «Росатоме» сообщили, что один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился из-за неполадок на турбогенераторе, радиационный фон в норме.
Ростовская АЭС расположена рядом с Волгодонском. Это крупнейшее предприятие энергетики на юге России и самая южная из российских АЭС. Она обеспечивает около 75% производства электроэнергии в Ростовской области. От АЭС электроэнергия поступает в Объединенную энергосистему Юга России по семи ЛЭП-500 и четырем ЛЭП-220. В ее состав входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей с населением общей численностью более 26 млн человек.
В Муниципальном центре управления (МЦУ) Краснодара сообщили об отключении электроэнергии из-за аварии на электросетях в Западном округе, часть домов остались без электричества. «Отключены “Юго-Западная-107”, ПС “Юго-Запаная-408”, ПС “Юго-Западная-103”, ПС “Юго-Запаная-307”, ПС “Юго-Запаная-208” — 64 подстанции», — говорится в сообщении МЦУ.
В дептрансе города рассказали, что из-за отключения электричества не работают около 150 светофоров. В городе произошло аварийное отключение более 100 электроподстанций, сообщили там.
Материал дополняется