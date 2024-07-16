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На юге России ограничили электроснабжение из-за сбоя на Ростовской АЭС

Временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт ввели в энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, сообщило Минэнерго в телеграм-канале.

Источник: Reuters

Там отметили, что временные ограничения введены «в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы».

«Проведение восстановительных работ остается на особом контроле Минэнерго России до полного восстановления электроснабжения», — говорится в сообщении ведомства.

В «Росатоме» сообщили, что один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился из-за неполадок на турбогенераторе, радиационный фон в норме.

Ростовская АЭС расположена рядом с Волгодонском. Это крупнейшее предприятие энергетики на юге России и самая южная из российских АЭС. Она обеспечивает около 75% производства электроэнергии в Ростовской области. От АЭС электроэнергия поступает в Объединенную энергосистему Юга России по семи ЛЭП-500 и четырем ЛЭП-220. В ее состав входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей с населением общей численностью более 26 млн человек.

В Муниципальном центре управления (МЦУ) Краснодара сообщили об отключении электроэнергии из-за аварии на электросетях в Западном округе, часть домов остались без электричества. «Отключены “Юго-Западная-107”, ПС “Юго-Запаная-408”, ПС “Юго-Западная-103”, ПС “Юго-Запаная-307”, ПС “Юго-Запаная-208” — 64 подстанции», — говорится в сообщении МЦУ.

В дептрансе города рассказали, что из-за отключения электричества не работают около 150 светофоров. В городе произошло аварийное отключение более 100 электроподстанций, сообщили там.

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энергетика