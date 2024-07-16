Нештатных ситуаций на Гусиноозерской ГРЭС не было, заявили в «Интер РАО»

«Информация о ситуации на Гусиноозерской ГРЭС. 15 и 16 июля были выведены во внеплановый ремонт два энергоблока — в связи с необходимостью устранения свища в топке котла на энергоблоке № 2 и устранения свища в топке котла на энергоблоке № 3. Снижение мощности составило суммарно 295,6 МВт. Никаких нештатных и чрезвычайных ситуаций на ГРЭС не было», — сказали в компании.