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Нештатных ситуаций на Гусиноозерской ГРЭС не было, заявили в «Интер РАО»

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Нештатных и чрезвычайных ситуаций на Гусиноозерской ГРЭС не было, мощность снижена из-за вывода во внеплановый ремонт двух энергоблоков, сообщила журналистам компания «Интер РАО».

Источник: © РИА Новости

Правительство Забайкальского края сообщило ранее во вторник, что в регионе произошло ограничение подачи электроэнергии из-за аварийного отключения на втором энергоблоке Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии.

«Информация о ситуации на Гусиноозерской ГРЭС. 15 и 16 июля были выведены во внеплановый ремонт два энергоблока — в связи с необходимостью устранения свища в топке котла на энергоблоке № 2 и устранения свища в топке котла на энергоблоке № 3. Снижение мощности составило суммарно 295,6 МВт. Никаких нештатных и чрезвычайных ситуаций на ГРЭС не было», — сказали в компании.

энергетика