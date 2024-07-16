Молдавскую границу попытались незаконно пересечь 13 украинцев, они попросили убежища

Границу Молдовы с Румынией и Украиной пытались незаконно пересечь 17 человек, сообщили в погранведомстве.
На КПП «Копчак» было отмечено восемь случаев, фигурантами являются 13 граждан Украины, они попросили убежища в Молдове.
Еще трое человек, идентифицированные как граждане Молдовы, отправились на границу с Румынией. Пограничники КПП «Леова» заметили их, когда те переплывали Прут, но позже вернулись. Теперь им предстоит ответить перед законом.
В зоне компетенции КПП «Кагул» был обнаружен мужчина курдского происхождения, который по воде добрался до Румынии. Согласно оперативному обмену информацией, нарушитель был задержан пограничными властями соседнего государства.
Во всех случаях ведется разбирательство.